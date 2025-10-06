Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

O Conselho Executivo da Unesco nomeou, nesta segunda-feira (6), o egiptólogo Khaled el Enany como seu próximo diretor-geral, à frente de uma instituição abalada pela anunciada saída dos Estados Unidos. O novo diretor, de nacionalidade egípcia, sucederá a francesa Audrey Azoulay, caso sua eleição seja ratificada pela conferência geral da agência da ONU durante a reunião prevista para 6 de novembro em Samarcanda, Uzbequistão.

A conferência costuma confirmar a escolha. El Enany obteve 55 votos, contra apenas dois de seu concorrente, o economista congolês Firmin Edouard Matoko, informou a presidente do Conselho Executivo, Vera el Khoury Lacoeuilhe. Ex-ministro do Turismo e das Antiguidades do Egito (2016-2022), o egiptólogo deve assumir o cargo em 14 de novembro, tornando-se o primeiro diretor-geral oriundo de um país árabe e o segundo africano, depois do senegalês Amadou Mahtar Mbow (1974-1987). “Desejo o melhor ao Dr. El Enany no cumprimento de sua nobre missão”, afirmou o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, em um comunicado. Diante do Conselho Executivo reunido em Paris, o candidato prometeu, nesta segunda-feira, trabalhar “lado a lado com todos os Estados-membros para construir juntos um roteiro para modernizar a Unesco e projetá-la para o futuro”.

Durante sua campanha, lançada em 2023, El Enany destacou sua experiência “no campo”, como pesquisador em egiptologia, diretor do célebre Museu Egípcio do Cairo e depois ministro. Sua atuação ministerial é amplamente elogiada, em um período em que o turismo, setor vital da economia egípcia, foi abalado por atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico em 2017 e 2018, e posteriormente pela pandemia. El Enany também supervisionou a criação do Museu Nacional da Civilização Egípcia, que desde 2021 abriga uma dezena de múmias reais, incluindo a de Ramsés II.

Seu nome, no entanto, foi associado em 2020 a danos provocados por grandes obras de desenvolvimento urbano na necrópole histórica do Cairo, conhecida como “Cidade dos Mortos”. A expulsão de moradores pobres e o traslado de restos mortais deste local, inscrito na lista do patrimônio mundial da Unesco, geraram fortes críticas. Na época, o ministério assegurou que não havia realizado “nenhuma destruição de monumentos”, apenas a remoção de “túmulos contemporâneos”.

- “Despolitizar o debate” - Aos 54 anos, El Enany assumirá uma organização acusada nos últimos meses de estar excessivamente politizada. Depois de Israel, em 2017, a Nicarágua anunciou este ano sua retirada da Unesco, em protesto pela concessão de um prêmio a um jornal opositor ao governo. Os Estados Unidos também decidiram sair, alegando um suposto viés anti-israelense e o apoio a “causas sociais e culturais divisivas”.