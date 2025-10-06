Como nosso sistema imunológico evita atacar o próprio organismo?

O sistema imunológico pode atacar o próprio organismo? E como ele evita isso? A resposta, objeto das pesquisas premiadas nesta segunda-feira (6) com o Nobel de Medicina, permite compreender melhor as doenças autoimunes e também fornece pistas sobre certos tipos de câncer. O que foi descoberto?

O Nobel de Medicina de 2025 premia a descoberta de um tipo de célula imunológica com uma função única: os "linfócitos T reguladores", conhecidos como "Treg". Para entender sua função, é preciso lembrar a dupla missão do nosso sistema imunológico. Ele deve detectar o que não está funcionando bem em nosso corpo — por exemplo, uma infecção viral — e destruir a causa. Mas o corpo não deve voltar-se contra si mesmo e eliminar células saudáveis. Se é capaz de distinguir entre ambas, isso se deve em grande parte às células reguladoras. "Elas permanecem em prontidão em nosso organismo para manter o sistema imunológico sob controle caso ele ataque o que não deve", disse à AFP Jonathan Fisher, imunologista da University College London, que vê nessa descoberta uma "enorme contribuição" para a compreensão da nossa imunidade.

Como essas células funcionam? O funcionamento das células reguladoras da imunidade foi descoberto em duas etapas pelos pesquisadores premiados nesta segunda-feira: primeiro, nos anos 1990, pelo japonês Shimon Sakaguchi, que comprovou sua existência, e depois, no início dos anos 2000, pelos americanos Mary Brunkow e Fred Ramsdell, que detalharam seus fundamentos genéticos. Trata-se de linfócitos T, que constituem uma das duas grandes famílias de células imunológicas, junto com os linfócitos B. Enquanto os B atuam por meio de anticorpos, os T atacam diretamente os invasores do organismo.

Essas células T são geradas no timo, um pequeno órgão situado na parte superior do tórax. Durante sua formação, elas aprendem a não atacar as células saudáveis. Mas essa etapa não é suficiente: apesar dessa primeira seleção, os linfócitos T se descontrolariam rapidamente se não contassem, entre suas próprias fileiras, com um contingente destinado a controlar a ação de seus semelhantes. Esses linfócitos reguladores "secretam substâncias que acalmam o sistema imunológico, inibindo os linfócitos assassinos", explica Divi Cornec, imunologista do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Medicina da França.

Quais são as implicações concretas? Essa descoberta é crucial para entender as doenças autoimunes, nas quais o sistema imunológico se volta contra o próprio corpo. Em várias doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, "foi descoberto que um defeito nos linfócitos T reguladores provocava uma forma mais grave da doença", detalha Cornec.