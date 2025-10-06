Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

A Argentina é a grande favorita para as oitavas de final do Mundial Sub-20, que começam nesta terça-feira (7) no Chile, com o Brasil já eliminado precocemente e outras potências, como Espanha e França, ainda sem apresentar um grande futebol. A 'Albiceleste' passou tranquilamente pela fase de grupos, com uma campanha 100%, ao derrotar Cuba por 3 a 1 com um jogador a menos, golear a Austrália por 4 a 1 e vencer a Itália por 1 a 0 em sua partida mais difícil até o momento.

Com o atacante do Bayer Leverkusen, Alejo Sarco, em grande momento (três gols marcados), a seleção com mais títulos do Mundial Sub-20 (seis), vai enfrentar a Nigéria em Santiago na quarta-feira. "Estamos todos com essa esperança (de sermos campeões), sabendo que todos os jogos vão ser assim, difíceis", disse o técnico da Argentina, Diego Placente, após a vitória de sábado contra a Itália, vice-campeã da edição passada. "Nós acreditamos porque sabemos que podemos ser protagonistas em todas as partidas", acrescentou. Em um torneio disputado sem as maiores estrelas da categoria, potências europeias como Espanha e França se classificaram como as melhores terceiras colocadas em seus grupos.

Mas a grande surpresa da primeira fase foi a eliminação de um gigante, o Brasil, que fez sua pior campanha na história da competição, com um ponto conquistado e na lanterna do Grupo C, o 'da morte'. - Sul-americanos ainda não convenceram - Com a ausência notável da seleção brasileira, a América do Sul conseguiu emplacar seus outros quatro representantes nas oitavas de final, que serão disputadas até quinta-feira.

Mas a Argentina é a única seleção que passou confiança. O anfitrião, Chile, tem decepcionado. Venceu a partida de estreia, mas desde então só sofreu derrotas. A confusão e o medo da eliminação cercaram o Estádio Nacional, em Santiago, após a derrota por 2 a 1 para o Egito na sexta-feira, no último minuto do encerramento do Grupo A.

Após um empate triplo em pontos com os africanos e a Nova Zelândia, os donos da casa avançaram como vice-líderes e só escaparam do constrangimento por terem recebido menos cartões amarelos que os egípcios. 'La Roja' vai enfrentar na terça-feira, em Valparaíso, o México, onde se destaca o imparável Gilberto Mora, de 16 anos, uma grande esperança para o futebol mexicano. "É o começo de algo que almejamos, que é buscar o título. Então, estamos apenas dando um pequeno passo para alcançar nosso objetivo", antecipou o atacante mexicano Yael Padilla.