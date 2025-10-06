China ganha impulso na corrida com EUA para fabricar chips de alta tecnologia

A China está ganhando impulso em sua corrida com os Estados Unidos no desenvolvimento de microchips de alta tecnologia para a inteligência artificial, embora os analistas afirmem que ainda precisará de alguns anos para se igualar à gigante americana Nvidia. Pequim busca impulsionar sua própria indústria neste setor para contrariar as restrições de Washington, que limita as exportações dos chips mais avançados para a China, usados para potencializar os sistemas de IA.

Os Estados Unidos justificam as restrições em nome da segurança nacional e do risco de conceder vantagem militar à China, uma medida que provocou tensões entre as duas potências. "A China quer chips que a política não possa tirar", diz Stephen Wu, um ex-engenheiro de software de IA e fundador do fundo de investimento Carthage Capital, à AFP. No entanto, acredita que até 2030 é pouco provável que a China consiga emular "os melhores chips da Nvidia, seu empacotamento de memória, suas redes e seu software". É certo que os anúncios dos avanços tecnológicos e de grandes investimentos para aumentar a produção impulsionaram as ações das empresas chinesas do setor.

No entanto, para alcançar a Nvidia, o gigante asiático precisa que seus chips melhorem a banda larga (a quantidade de dados que podem transferir) e o empacotamento (a forma como o chip é montado e conectado). São "as partes mais difíceis e complexas do chip", aponta Wu, às quais deve-se adicionar a criação do software adequado para aproveitar sua potência e a melhoria das ferramentas de fabricação. "Estes chips são extremamente avançados e pequenos, imagine esculpir uma escultura de pedra com um martelo em vez de um cinzel", explica o especialista.

- Futuro promissor - "O consenso no setor é que a China precisa de pelo menos cinco a dez anos para se atualizar", afirma George Chen, do The Asia Group, uma opinião compartilhada por Dilin Wu, pesquisadora de Pepperstone. "O futuro é promissor, mas agora não", disse.

Embora a demanda de serviços de IA na China esteja crescendo muito rapidamente apesar do apoio governamental, o investimento necessário é "enorme", acrescenta a especialista. As ações da Alibaba, a gigante do comércio eletrônico que investe bilhões de dólares em tecnologia de IA, mais do que dobraram desde janeiro. Segundo vários meios de comunicação, a Huawei, líder da indústria de chips na China, poderia duplicar a produção de seu principal modelo, o Ascend 910C, no próximo ano.