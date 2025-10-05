Síria realiza primeiras eleições após a deposição de Assad, um passo rumo à transição

A Assembleia Popular terá a tarefa de aprovar uma nova lei eleitoral e constituição, à medida que o país avança em sua transição política pós-Assad, após mais de uma década de guerra civil.

A Síria realizou as suas primeiras eleições parlamentares neste domingo, 05, quase um ano após uma ofensiva insurgente que derrubou o presidente autocrático Bashar Assad. O novo parlamento servirá por um período de 30 meses, enquanto se prepara para as futuras eleições.

Forças de segurança foram mobilizadas em torno das seções eleitorais em todo o país. Lá dentro, membros do colégio eleitoral entraram nas cabines de votação para preencher suas cédulas com listas de nomes, que foram então colocadas em uma urna lacrada até serem removidas e contadas diante de candidatos, jornalistas e observadores da Associação de Advogados Sírios.

Não houve voto popular direto nessas eleições. Dois terços dos 210 assentos da assembleia serão eleitos por colégios eleitorais localizados nas províncias, com assentos distribuídos por população, enquanto um terço será nomeado diretamente pelo presidente interino Ahmed al-Sharaa.

Em teoria, 7.000 membros do colégio eleitoral em 60 distritos são elegíveis para votar em 140 cadeiras, mas as eleições foram adiadas indefinidamente na província de Sweida e em áreas controladas pelas Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, devido às tensões entre as autoridades locais e Damasco.

"Há muitas leis pendentes que precisam ser votadas para que possamos avançar no processo de construção e prosperidade", disse al-Sharaa em discurso após ser informado sobre o processo eleitoral no Centro da Biblioteca Nacional. "Construir a Síria é uma missão coletiva, e todos os sírios devem contribuir para ela", acrescentou.