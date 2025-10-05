Roma vence Fiorentina de virada (2-1) e se isola na liderança da Serie A

Ainda no primeiro tempo, o argentino Matias Soule (22') e Bryan Cristante (30') marcaram os gols do triunfo em Florença, colocando a Roma três pontos à frente de Napoli e Milan, além da Inter, que goleou o Cremonese por 4 a 1 no sábado.

A Roma assumiu a liderança isolada da Serie A neste domingo (5), após uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, colocando pressão sobre Milan e Napoli, que precisam vencer para se igualarem aos romanos na pontuação.

A Fiorentina havia aberto o placar com um gol do atacante Moise Kean (14'), que quase marcou o seu segundo e poderia ter empatado o jogo, mas acertou a trave (38').

Roberto Piccoli também teve azar com um chute de primeira em que mandou a bola no travessão (74').

Com este resultado a Fiorentina continua sem vencer, com apenas três pontos e uma posição acima da zona de rebaixamento.

Napoli e Milan têm a chance de igualar os 15 pontos da Roma neste domingo contra Genoa e Juventus, respectivamente.