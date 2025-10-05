Hamas quer troca 'imediata' de prisioneiros antes de negociar com Israel no Egito

O Hamas declarou neste domingo(5) que quer alcançar um acordo e começar uma troca de prisioneiros "imediatamente, antes da negociação no Egito entre o movimento islamista e Israel sobre o plano de Donald Trump para terminar a guerra em Gaza. Os ministros das Relações Exteriores de vários países, incluindo o Egito, um mediador fundamental, afirmaram que esse diálogo indireto é uma oportunidade real para alcançar um cessar-fogo, após quase dois anos de conflito.

Este avanço da diplomacia ocorre depois que o Hamas anunciou sua disposição para liberar os reféns mantidos no território palestino, como parte da proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos. "O Hamas está muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros", declarou um membro do alto escalão do movimento islamista que governa Gaza desde 2007. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no sábado que instruiu seus negociadores a concluírem os "detalhes técnicos" do pacto. O Egito confirmou que receberá uma delegação do Hamas para as negociações. Meios de comunicação egípcios ligados ao Estado relataram anteriormente que as partes em conflito realizarão conversas indiretas neste domingo e na segunda-feira.

Esse ciclo de diálogo começa justamente antes do segundo aniversário do início do conflito em Gaza, desencadeado pelo ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel. Trump mandou ao Egito seu genro, Jared Kushner, e seu enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff. O presidente americano advertiu no sábado ao Hamas que não "tolera qualquer atraso" na aplicação de seu plano. Netanyahu declarou que espera que os reféns israelenses sejam libertados para a festa judaica de Sucot, que começa na segunda-feira e dura sete dias.

"Espero que nos próximos dias possamos trazer de volta todos os nossos reféns (…) durante a festividade de Sucot", afirmou em uma declaração transmitida pela televisão. Na sexta-feira, o movimento islamista palestino declarou que está disposto a iniciar negociações imediatas para a libertação dos reféns e o fim da guerra em Gaza. Em resposta, Trump pediu a Israel que "pare imediatamente os bombardeios em Gaza" para que os reféns possam ser libertados de forma segura e rápida.

Na noite de sábado, manifestações em Tel Aviv e Jerusalém pediram o fim do conflito e instaram Trump a garantir que o acordo seja cumprido. O líder republicano afirmou em sua plataforma Truth Social no sábado que Israel aceitou uma linha inicial de retirada em Gaza e que essa informação foi compartilhada com o Hamas. "Quando o Hamas confirmar, o cessar-fogo entrará em vigor IMEDIATAMENTE, começará a troca de reféns e prisioneiros, e criaremos as condições para a próxima fase da retirada", declarou Trump junto com um mapa do plano.