De favorito a lanterna: as razões para o fracasso do Brasil no Mundial Sub-20

O Brasil sofreu um revés histórico no Mundial Sub-20, no Chile. Apesar de estar no chamado grupo da morte, a seleção canarinho, cinco vezes campeã do torneio, terminou em último com apenas um ponto, um resultado que surpreendeu até os mais pessimistas. A seleção brasileira principal carrega a sombra de não vencer uma Copa do Mundo desde 2002, enquanto a seleção juvenil não conquista um Mundial sub-20 desde 2011.

Essa pressão se refletiu nos jovens talentos e até no técnico Ramon Menezes, que não conseguiu encontrar soluções contra México, Marrocos e Espanha e foi demitido neste domingo (5) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após os maus resultados. A seguir, alguns aspectos que podem explicar este fracasso do futebol brasileiro: 1. Falta de jogo O Brasil em nenhum momento conseguiu mostrar uma identidade clara e jogo no Chile. Foi pouco contundente em ambos os aspectos e demonstrou mais ansiedade do que intensidade.

Na derrota por 2 a 0 para o Marrocos, os torcedores no Estádio Nacional de Santiago chegaram a gritar "olé" quando os africanos dominavam a bola. As estatísticas do Brasil dizem muito. Em três partidas, chutou 13 vezes a gol e sofreu 14 disparos. Somente contra o Marrocos conseguiu controlar mais a bola, principalmente no final do segundo tempo, quando se esforçou ao máximo para buscar o gol de empate. Para Ramon, a falta de tempo para trabalhar com a equipe contribuiu para a eliminação. "Chegamos ao Rio no dia 22 de setembro e nossa estreia já foi no dia 28", afirmou.

2. Sem magia Ao longo de sua história, o futebol brasileiro teve estrelas que brilharam nas categorias de base antes de se tornarem lendas. Bebeto, campeão do torneio, marcou seis gols em 1983, uma década antes de se sagrar campeão mundial com a seleção principal em 1994. Embora Ronaldinho Gaúcho não tenha conquistado o troféu, o astro que mais tarde venceria a Bola de Ouro marcou três gols no torneio de 1999 e deixou sua marca com grandes jogadas.

Em seu último triunfo, em 2011, a seleção canarinho contou com o talento de Oscar, incluindo um hat-trick na final, e com a criatividade de Philippe Coutinho, jogadores que mais tarde brilharam na Premier League. Mas no Chile, nenhum jogador se destacou. Os meros três gols marcados foram do atacante Luighi, do meio-campista Coutinho e de um pênalti do zagueiro Iago. Contra o México, a torcida suspirou mais com os dribles do adolescente mexicano Gilberto Mora do que com qualquer outro brasileiro.