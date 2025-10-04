Justiça absolve funcionário que recebeu R$ 918 mil por engano

De acordo com a reclamação apresentada pela empresa, o funcionário foi informado do erro e que recebeu um pagamento indevido em sua conta corrente . / Crédito: Reprodução/Freepik

Após mais de três anos de disputa judicial, o Juizado de Primeira Garantia de Santiago, no Chile, absolveu um ex-funcionário do Consórcio Industrial de Alimentos (Cial), que recebeu por engano o equivalente a R$ 918 mil em salário e não devolveu o dinheiro. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O episódio teve início em 30 de maio de 2022, quando um assistente de despacho da Cial, empresa chilena que controla as marcas La Preferida, San Jorge e Winter, percebeu que havia recebido um pagamento muito acima do normal.

Três semanas depois, ele reapareceu com um advogado e apresentou pedido de demissão voluntária, sem realizar a devolução da quantia. Acusação de apropriação indébita e absolvição O Consórcio Industrial de Alimentos abriu uma ação contra o ex-funcionário, acusando-o de apropriação indébita. A companhia também solicitou a quebra de sigilo bancário, alegando que ele havia feito transferências e retiradas ciente de que o dinheiro não lhe pertencia.

O processo, que se estendeu por mais de três anos, foi analisado pelo Juizado de Primeira Garantia de Santiago. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Em 8 de setembro de 2025, o tribunal decidiu absolver o trabalhador da acusação de furto por achado, crime pelo qual ele havia sido denunciado pelo Ministério Público.

O advogado de defesa, Alejandro Díaz, afirmou ao jornal espanhol The Clinic que “legalmente, não houve crime”, reforçando que o caso foi resultado de um erro administrativo, e não de má-fé. Recurso e novos desdobramentos Mesmo após a decisão, a empresa informou que recorrerá da sentença. O advogado do Cial, Leonardo Battaglia, declarou que a companhia apresentará um recurso de nulidade à Corte de Apelações de Santiago, argumentando que o tribunal cometeu um erro ao absolver o ex-funcionário. Segundo o jornal espanhol, o advogado afirmou que as ações do trabalhador — ao utilizar parte do dinheiro e se demitir logo após o depósito — configurariam intenção dolosa de apropriação. Já a defesa sustenta que não há provas suficientes para caracterizar o crime.