Aeroporto de Munique retoma voos após segunda suspensão por alerta de drones

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, retomou "progressivamente" os voos neste sábado(4), mas são esperados atrasos depois de ter fechado na sexta-feira pela segunda noite consecutiva devido a um alerta de drones, após vários incidentes semelhantes na Europa. Os países europeus estão alarmados depois que na semana passada Dinamarca e Noruega fecharam aeroportos após detectarem a presença de drones.

Essas perturbações aumentaram a tensão derivada da guerra na Ucrânia, depois que Polônia e Romênia denunciaram em setembro incursões de drones e a Estônia afirmou que três caças russos violaram seu espaço aéreo. A Rússia nega sua implicação, mas a UE propôs um plano para implementar um "muro" antidrones. Na sexta-feira, o aeroporto de Munique informou que "a partir das 21h30 [locais, 16h30 de Brasília] o tráfego aéreo foi restringido e depois cancelado devido a avistamentos de drones", o que levou ao desvio de 23 voos de chegada e ao cancelamento de outros 12 com destino à cidade. Ao todo, 46 decolagens tiveram de ser canceladas ou adiadas para sábado, afetando 6.500 passageiros.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que houve "dois avistamentos simultâneos confirmados por patrulhas policiais pouco antes das 23h [18h de Brasília] nas áreas próximas às pistas norte e sul". "Os drones se afastaram imediatamente, antes que pudessem ser identificados", acrescentou. "Como na noite anterior, o aeroporto, em colaboração com as companhias aéreas, forneceu rapidamente assistência aos passageiros nos terminais. Foram disponibilizadas camas de campanha, além de cobertores, bebidas e lanches", informou a administração do terminal.

A primeira interrupção, na quinta-feira, provocou o cancelamento de mais de 30 voos e deixou cerca de 3 mil passageiros ilhados no aeroporto. O incidente começou às 20h30 de quinta-feira (15h30 de Brasília), quando a polícia informou que drones foram vistos em áreas próximas ao aeroporto, incluindo as cidades de Freising e Erding. Esta última abriga um campo de aviação usado pelas forças armadas da Alemanha. O jornal Bild relatou que alguns drones teriam sobrevoado o local, mas a polícia não confirmou.

Os primeiros aparelhos foram avistados perto do perímetro do aeroporto às 21h05 de quinta (16h05 de Brasília) e, cerca de uma hora depois, sobre o complexo. Os registros se estenderam até a meia-noite (19h de Brasília). Helicópteros da polícia foram acionados, mas "não há informações sobre o tipo ou a quantidade de drones", disse a corporação. - Alerta máximo -