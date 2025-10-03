Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taylor Swift entra na era de 'Showgirl' com seu novo álbum pop

Autor Raphaëlle PELTIER
Raphaëlle PELTIER
Taylor Swift está em uma radiante e nova era: seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl", mostra a superestrela do pop animada, com músicas cativantes sobre amor, casamento, sucesso e... acerto de contas.

Para o tão aguardado álbum, lançado à meia-noite de Nova York (03:01h no horário de Brasília), a americana de 35 anos se reuniu com os bem-sucedidos produtores suecos Max Martin e Shellback, e sua influência é evidente.

"Hoje à noite, todas essas vidas convergem aqui, o mosaico de risadas e o coquetel de lágrimas... Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa de compartilhar isso com vocês, um álbum que me parece ser tão acertado", publicou a cantora no Instagram após o lançamento.

Convidada a uma transmissão popular da BBC, Rádio 1, a estrela contou que seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, foi o primeiro a escutar seu álbum. "Sabia que era o tipo de álbum que ele mais iria gostar", acrescentou.

A megaestrela descreveu o álbum como um "autorretrato".

"Showgirl" traz muita introspecção, embora suas 12 músicas de ritmos potentes também revelem uma Taylor mais feliz e leve, apaixonada por seu noivo e orgulhosa de sua incrível turnê Eras.

"Só quero você, ter um casal de filhos, que toda a vizinhança queira ser como você...", canta em "Wish List".

Na música que dá o nome ao álbum e traz a princesa do pop Sabrina Carpenter, que foi sua abertura em alguns shows da sua turnê Eras, Swift conta a história de uma artista chamada Kitty, e como esta vida se tornou dela.

Em "The Fate of Ophelia", que se refere ao trágico personagem de "Hamlet", de Shakespeare, ela diz: "Tarde da noite, me tirou do meu luto / Salvou meu coração do destino de Ofélia". 

O lançamento vem acompanhado de um evento especial em cinemas de todo o mundo neste fim de semana, reunindo suas legiões de fãs vestidos na cor do momento de Swift: laranja.

Em Melbourne, Austrália, fãs eufóricos se reuniram, nesta sexta-feira (3), em um teatro para serem os primeiros a desfrutarem do álbum.

Antes de ir ao ar, "Showgirl" já quebrava recordes: se tornou o álbum mais pré-salvo na plataforma de streaming Spotify, superando a marca estabelecida no ano passado pelo álbum anterior da própria cantora: "The Tortured Poets Department".

"Showgirl" representa um afastamento de seu trabalho recente, o mais tradicionalista "Folklore", dos tempos da pandemia, e "Evermore" (2020), o meditativo "Midnights" (2022) e o introspectivo "Tortured Poets", do ano passado. 

Antes do lançamento, a estrela disse que o novo álbum "nasceu durante a época mais feliz, louca e intensa" de sua vida.

