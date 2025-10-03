Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Príncipe William quer fazer monarquia britânica evoluir

Autor Brigitte DUSSEAU
Tipo Notícia

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, quer mudar a monarquia quando se tornar rei e "questionar mais as coisas", afirmou, nesta sexta-feira (3), em uma entrevista televisiva, onde também fala sobre a importância de sua vida familiar.

Esta entrevista, no âmbito de uma série da Apple TV+ chamada "The Reluctant Traveler" ("O viajante relutante"), é uma das mais pessoais que o príncipe, de 43 anos, já deu.

William expressou seu desejo de "mudar as coisas para melhor". "Não tenho medo da mudança, a ideia de poder introduzir um pouco de mudança me empolga. Não muito radicais, mas mudanças que acredito serem necessárias", indicou o príncipe, sem entrar em detalhes.

Nesta entrevista, gravada há vários meses, ele é visto em um patinete elétrico pelo pátio do castelo de Windsor e tomando uma cerveja em um pub com o autor e diretor canadense Eugene Levy, que o entrevista.

William fez uma retrospectiva de 2024, "o ano mais difícil" que já viveu, com o anúncio do câncer de seu esposa, a princesa Catherine, e de seu pai, o rei Charles III.

"A vida nos põe à prova", disse, acrescentando que está "muito orgulhoso" de sua esposa e de seu pai "pela forma como enfrentaram tudo isso no ano passado".

- Proteger seus filhos -

O príncipe, pai de George, de 12 anos; Charlotte,de 10 e Louis, de 7, também conta que sua família "é o mais importante" para ele e que seus filhos não têm celular.

Na entrevista, ele também faz referência ao apetite "incansável" da imprensa, que seu irmão mais novo Harry e ele tiveram que suportar e do qual ele quer proteger seus filhos.

"Queriam todos os detalhes possíveis, estavam por todas as partes, literalmente. Sabiam de tudo, eram onipresentes. E se você deixar isso se infiltrar na sua vida, o dano que pode causar é algo que jurei que nunca permitiria que acontecesse com a minha", apontou.

O príncipe William, cujo destino como rei está marcado desde seu nascimento, diz que não pensa muito nisso e que o mais importante é ser "autêntico e sincero".

Para ele, "a história pode ser um peso, uma âncora". Mas "se você está muito preso ao passado, não pode ser flexível. E eu gosto de um pouco de mudança".

O reinado de Charles III, no poder desde a morte de Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022, é frequentemente descrito como de transição, em continuidade com os 70 anos de sua mãe no trono.

