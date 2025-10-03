Primeiro-ministro do Canadá se reunirá com Trump nos EUA na terça

Segundo um comunicado do governo canadense, é uma "visita de trabalho" para abordar "prioridades compartilhadas em uma nova relação econômica e de segurança" entre os dois países.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (3) que viajará a Washington na terça-feira (7) para discutir sobre tarifas aduaneiras com Donald Trump.

Essa será a segunda visita de Carney à Casa Branca desde sua eleição em abril.

A guerra comercial lançada pela administração Trump perturbou significativamente as relações entre ambos os vizinhos e afetou a economia canadense.

O Canadá, cujo principal parceiro comercial é os Estados Unidos, registrou uma queda de seu PIB de cerca de 1,5% no segundo trimestre e uma diminuição das exportações de 27%. Trump impôs tarifas a diversos produtos canadenses não cobertos pelo T-MEC, o tratado de livre comércio entre os dois países e que também inclui o México.

O acordo, vigente desde 2020, será revisado pelos três países nos próximos meses. O presidente republicano espera renegociá-lo, garantindo condições mais favoráveis para os fabricantes americanos.