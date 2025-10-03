Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pintor do Vietnã entra no livro dos recordes após 34 anos sem cortar as unhas

Segundo o Guinness World Records, Huyn sonhava em se tornar xamã, e acreditava que deixar as unhas crescerem o tornaria mais poderoso e eficaz nessa função
Um pintor vietnamita está a cerca de 34 anos sem cortar as unhas e foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com as unhas mais compridas do mundo. Somando o comprimento de todas as unhas, Luu Công Huyn tem quase 6 metros de unhas, superando a altura média de uma girafa adulta.

O morador da província de Nam Dinh cultiva as unhas há mais de três décadas por influência de seu pai. Segundo o Guinness World Records, Huyn sonhava em se tornar xamã, e acreditava que deixar as unhas crescerem o tornaria mais poderoso e eficaz nessa função.

A aspiração, porém, não se concretizou. Luu Công seguiu a carreira de pintor e mesmo longe do sonho de ser xamã, decidiu manter as unhas compridas, apesar dos cuidados especiais necessários para evitar que se danificassem e dos eventuais entraves em sua profissão, que requer agilidade manual.

Para ele, quebrá-las ou cortá-las poderia deixá-lo doente. Assim, com a ajuda da esposa, Thi Thuan, ele continua a ganhar a vida como artista, pintando murais em casas e igrejas por toda a província enquanto manteve, religiosamente, o zelo com suas unhas.

Além do trabalho, Thin Thuan também ajuda o marido em outras atividades do dia a dia como se vestir e alguns afazeres domésticos para garantir que as unhas não corram risco de quebrar.  

Para confirmação do recorde mundial, Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records viajou o Vietnã no início deste ano e realizou a medição oficial das unhas de Luu Công Huyn. O registro oficial considera todas as curvaturas e dobras de cada uma das unhas.

As unhas da mão esquerda de Luu Công somam 3,88 metros, enquanto as da mão direita chegam a 2,05 metros. A mais longa é a do polegar esquerdo, que mede 1,27 metros. 

O norte-americano Melvin Feizel Boothe, que chegou a impressionantes 9,85 metros de unhas somadas, detinha o recorde antes de Lu Công Huyn. Melvin, porém, morreu em 2009, e assim, o recorde passou a buscar um novo titular. 

Assim, na última semana de setembro deste ano, o Guinness reconheceu publicamente o vietnamita Lu Công Huyn como o homem vivo com as unhas mais compridas do mundo, totalizando 5,94 metros. Melvin, porém, ainda detém o recorde absoluto de unhas mais compridas já registrado em mãos masculinas. 

