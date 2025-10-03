Pintor do Vietnã entra no livro dos recordes após 34 anos sem cortar as unhas

Pintor do Vietnã entra no livro dos recordes após 34 anos sem cortar as unhasSegundo o Guinness World Records, Huyn sonhava em se tornar xamã, e acreditava que deixar as unhas crescerem o tornaria mais poderoso e eficaz nessa função
Um pintor vietnamita está a cerca de 34 anos sem cortar as unhas e foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com as unhas mais compridas do mundo. Somando o comprimento de todas as unhas, Luu Công Huyn tem quase 6 metros de unhas, superando a altura média de uma girafa adulta.
O morador da província de Nam Dinh cultiva as unhas há mais de três décadas por influência de seu pai. Segundo o Guinness World Records, Huyn sonhava em se tornar xamã, e acreditava que deixar as unhas crescerem o tornaria mais poderoso e eficaz nessa função.
A aspiração, porém, não se concretizou. Luu Công seguiu a carreira de pintor e mesmo longe do sonho de ser xamã, decidiu manter as unhas compridas, apesar dos cuidados especiais necessários para evitar que se danificassem e dos eventuais entraves em sua profissão, que requer agilidade manual.
Para ele, quebrá-las ou cortá-las poderia deixá-lo doente. Assim, com a ajuda da esposa, Thi Thuan, ele continua a ganhar a vida como artista, pintando murais em casas e igrejas por toda a província enquanto manteve, religiosamente, o zelo com suas unhas.
Além do trabalho, Thin Thuan também ajuda o marido em outras atividades do dia a dia como se vestir e alguns afazeres domésticos para garantir que as unhas não corram risco de quebrar.
Para confirmação do recorde mundial, Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records viajou o Vietnã no início deste ano e realizou a medição oficial das unhas de Luu Công Huyn. O registro oficial considera todas as curvaturas e dobras de cada uma das unhas.
As unhas da mão esquerda de Luu Công somam 3,88 metros, enquanto as da mão direita chegam a 2,05 metros. A mais longa é a do polegar esquerdo, que mede 1,27 metros.
O norte-americano Melvin Feizel Boothe, que chegou a impressionantes 9,85 metros de unhas somadas, detinha o recorde antes de Lu Công Huyn. Melvin, porém, morreu em 2009, e assim, o recorde passou a buscar um novo titular.
Assim, na última semana de setembro deste ano, o Guinness reconheceu publicamente o vietnamita Lu Công Huyn como o homem vivo com as unhas mais compridas do mundo, totalizando 5,94 metros. Melvin, porém, ainda detém o recorde absoluto de unhas mais compridas já registrado em mãos masculinas.