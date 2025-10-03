Mulher vai ao hospital com suspeita de apendicite e descobre gravidez ao dar à luz na Inglaterra

axson nasceu 33 semanas antes do previsto e recebeu alta no último dia 25 de setembro. / Crédito: Reprodução

Uma jovem de 26 anos deu entrada no Hospital Blackburn, na Inglaterra, com fortes dores no lado direito do corpo e vômito com sangue. Os médicos suspeitavam que Megan Isherwood estivesse com apendicite, mas, na verdade, ela estava prestes a dar à luz. Após ser internada na unidade hospitalar, Megan foi submetida a uma ultrassonografia e a uma tomografia computadorizada, segundo informações do portal NY Post. Para surpresa dela e dos médicos, os exames mostraram uma pequena cabeça e um pé, confirmando a gravidez.

A jovem foi então transferida para o Hospital de Burnley, mas, durante o trajeto, deu à luz ao pequeno Jaxson, que nasceu no dia 9 de setembro, pesando 2,09 kg. "Fiquei sem palavras. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Não tive nenhum inchaço, nenhum sintoma, ele simplesmente apareceu do nada" Megan Isherwood Em relato ao portal norte-americano, a jovem contou ter feito um teste de gravidez dias antes do nascimento do bebê, mas o resultado foi negativo. No dia do parto, Megan relatou que acordou às 16h se sentindo mal e pediu à amiga, Gabbie Rose, que lhe trouxesse uma Coca-Cola, pois acreditava que seu nível de açúcar no sangue estava baixo.

“Quando Gabbie chegou, disse que eu estava com uma aparência horrível, pois estava curvada, e que precisava ir ao hospital. Eu tenho uma alta tolerância à dor, então ela sabia que havia algo errado comigo”, descreveu. Após o nascimento, Jaxson foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, enquanto Megan foi encaminhada para a enfermaria pós-parto. Lá, foi informada de que tanto ela quanto o bebê haviam sido diagnosticados com sepse A sepse é uma condição grave na qual o corpo reage exageradamente a uma infecção, provocando uma reação inflamatória generalizada que pode levar à falência de órgãos e risco de morte. , mas ambos se recuperaram após receberem antibióticos. Jaxson nasceu com 33 semanas, antes do previsto, e recebeu alta no último dia 25 de setembro.