Hong Kong toma medidas contra auge dos apartamentos minúsculos

Hong Kong quer acabar com os alojamentos tipo "caixa de sapatos", que estão se proliferando por toda a cidade, com uma norma publicada nesta sexta-feira (3) e que entrará em vigor em março. O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou às autoridades desta cidade de 7,5 milhões de habitantes - uma das mais caras do mundo - que resolvam os problemas de moradia derivados de décadas de grandes desigualdades sociais, uma grave escassez de apartamentos e aluguéis exorbitantes.

De todos os lares da cidade, mais de 220.000 são apartamentos muito pequenos, que às vezes não ultrapassam os 4,5 m² — e há outros ainda menores —, com banheiros e chuveiros compartilhados em prédios antigos e sem elevador. Uma nova lei, publicada nesta sexta-feira (3), estabelecerá um sistema de registro destes alojamentos a partir de 1º de março de 2026 e proibirá aqueles que tenham menos de 8 metros quadrados. Cada residência deverá cumprir determinadas normas de segurança e higiene, incluindo ao menos uma janela que abra, um lavabo e um vaso sanitário privativo em um espaço fechado. As autoridades estimam que pelo menos um terço dos apartamentos indicados em Hong Kong são insalubres e precisam ser reformados.