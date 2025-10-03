Ex-diretor de prisão paraguaia é assassinado

Um tenente-coronel do Exército paraguaio, ex-diretor da prisão militar onde está presa a esposa do traficante uruguaio foragido Sebastián Marset, foi assassinado a tiros na quinta-feira em Assunção depois de ter deposto como testemunha contra um superior que buscava favorecer outro chefe. O oficial havia declarado semanas atrás em um julgamento por tentativa de suborno que envolvia o traficante paraguaio Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán, um suposto parceiro de Marset, informou a polícia.

Guillermo Moral, de 44 anos, acabava de entrar em sua caminhonete quando dois atiradores em uma moto dispararam três vezes contra ele em frente à faculdade de Direito em Assunção, disse o delegado César Silguero a jornalistas. "É preocupante que isso aconteça na capital. Vamos fazer o possível para alcançar os responsáveis" pelo assassinato a tiros do tenente-coronel, acrescentou. Moral foi diretor da prisão militar Viñas Cué, nos arredores da capital. Lá está Gianina García Troche, esposa do uruguaio Marset, foragido acusado de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A mulher, extraditada da Espanha em maio, foi condenada por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Na mesma prisão esteve Tío Rico, extraditado do Brasil em 2023 e processado por liderar um esquema criminoso dedicado ao tráfico de drogas através do Paraguai. Há um mês, o militar assassinado havia sido testemunha em um julgamento que terminou com a condenação de um superior e da esposa dele por tentativa de suborno.

"Este crime covarde constitui um ataque direto do crime organizado contra o Estado paraguaio", escreveu no X o vice-presidente Pedro Alliana, ao condenar este "brutal ato de assassinato por encomenda. - "Um oficial exemplar" - Em 2023, Tío Rico entrou na prisão de Viñas Cué e seus cúmplices tentaram enviar-lhe um celular dentro de um pacote de erva-mate.

Segundo o depoimento de Moral, seu superior e a esposa lhe ofereceram o equivalente a 1.500 dólares (7.485 reais em 2023) para que ele aceitasse o pacote, mas o tenente recusou e denunciou a tentativa de suborno. Moral foi afastado da prisão de Viñas Cué e o mafioso transferido para a prisão de segurança máxima de Minga Guazú, em Ciudad del Este, 330 km a leste de Assunção. Em 4 de setembro, a Justiça condenou por suborno agravado no caso do celular o coronel Luis Belotto e sua esposa, Alba de Belotto, a dois anos de prisão, embora não tenham sido presos devido à curta duração da pena.