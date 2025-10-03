China testa resfriamento de seus centros de dados nas profundezas do mar

Uma empresa chinesa decidiu submergir vários servidores no mar perto de Xangai na esperança de resolver um dos maiores desafios da computação: o superaquecimento dos centros de dados. Em um cais próximo à cidade, os trabalhadores se apressam para finalizar uma grande cápsula amarela, em uma aposta por uma infraestrutura tecnológica alternativa que enfrenta dúvidas sobre seu impacto ecológico e sua viabilidade comercial.

Os sites e aplicativos em todo o mundo dependem de centros de dados, estruturas físicas que abrigam servidores e redes para processar e armazenar as informações que transitam pela internet e outros sistemas. O uso crescente da inteligência artificial (IA) tem contribuído para o aumento da demanda por estas instalações. "As operações submarinas têm vantagens inerentes", afirmou Yang Ye, da empresa de equipamentos marítimos Highlander, que está desenvolvendo o grupo de servidores de Xangai junto com empresas construtoras de propriedade estatal. A Microsoft testou esta tecnologia na costa da Escócia em 2018, mas o projeto chinês, que será lançado em meados de outubro, é um dos primeiros serviços comerciais deste tipo no mundo.

Estará direcionado a clientes como China Telecom e uma empresa pública de computação com IA, como parte de uma iniciativa governamental mais ampla para reduzir a pegada de carbono dos centros de dados. "As instalações submarinas podem economizar aproximadamente 90% do consumo de energia para refrigeração", afirmou Yang, vice-presidente da Highlander, à AFP. Projetos como este se concentram atualmente em demonstrar a "viabilidade tecnológica", segundo o especialista Shaolei Ren, da Universidade da Califórnia, em Riverside.

A Microsoft nunca desenvolveu comercialmente seu teste e, após recuperar a cápsula em 2020, afirmou que o projeto havia sido concluído com sucesso. De acordo com Ren, antes que os centros de dados submarinos possam ser implantados em grande escala, é necessário superar importantes desafios de construção e preocupações ambientais. Na China, os subsídios governamentais estão ajudando: a Highlander recebeu 40 milhões de yuans (5,62 milhões de dólares ou 30 milhões de reais na cotação atual) para um projeto semelhante em 2022 na província de Hainan, que ainda está em andamento.

- Desafios técnicos- "A realização efetiva do centro de dados submarino representou maiores desafios técnicos de construção que o esperado inicialmente", afirmou Zhou Jun, engenheiro do projeto de Highlander em Xangai. Construído em terra, em componentes separados antes da sua instalação embaixo d'água, o instrumento obterá toda a sua energia de parques eólicos marinhos nas proximidades.