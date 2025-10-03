Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

Autor AFP
Tipo Notícia

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia aumentou para sete nesta sexta-feira(3), após a recuperação de dois corpos entre os escombros, informou um socorrista. 

Uma parte do internato de vários andares desabou repentinamente na segunda-feira, enquanto os estudantes se reuniam para as orações da tarde, levando as equipes de resgate a buscar desesperadamente dezenas de desaparecidos entre as ruínas. 

Os fatos ocorreram em um centro educacional situado a 30 km da metrópole de Surabaia, leste da ilha de Java. 

Dois estudantes homens que haviam sido atingidos pelos escombros foram encontrados na sexta-feira na área de banheiros do edifício, informou aos jornalistas Yudhi Bramantyo, diretor de operações da agência nacional de gestão de desastres. 

"O total de vítimas encontradas sem vida é de sete", afirmou o funcionário. 

As autoridades haviam mencionado que temiam não ter sinais de vida de 59 pessoas soterradas antes que os dois corpos fossem encontrados. 

Os pais desesperados continuam à espera de notícias sobre seus entes queridos. 

A operação de resgate é complexa porque as vibrações em uma zona podem afetar outras áreas, disseram as autoridades. 

No entanto, as famílias aceitaram na quinta-feira o uso de maquinário pesado. 

As investigações sobre a causa do colapso continuam, mas os primeiros indícios apontam para uma construção de baixa qualidade, segundo especialistas.

