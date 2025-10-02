Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novos protestos são convocados no Marrocos após morte de manifestantes

Autor Kaouthar OUDRHIRI
Tipo Notícia

O recém-criado coletivo de jovens marroquinos GenZ 212 convocou nesta quinta-feira (2) novas manifestações "pacíficas" para exigir melhores serviços de saúde e de educação, no dia seguinte a uma noite de violência que deixou três mortos.

Os protestos foram convocados para entre as 17h e 20h locais em 13 cidades do reino, detalhou o movimento que nasceu na plataforma Discord e cujos fundadores são desconhecidos.

O grupo GenZ 212, que faz referência ao código telefônico do Marrocos, se descreve como um "espaço de debate" sobre "questões que afetam a todos os cidadãos, como a saúde, a educação e a luta contra a corrupção". O coletivo também afirma atuar por "amor à pátria e ao rei" Mohammed VI.

Antes da sexta noite de mobilização, o Gen Z 212 destacou que rejeita "qualquer forma de violência, de vandalismo ou de distúrbio" e pediu aos manifestantes "que respeitem o caráter pacífico" do movimento.

O primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, lamentou a morte de três pessoas durante os incidentes violentos inéditos do dia anterior.

"Infelizmente, registramos a morte de três pessoas" após "os acontecimentos deploráveis dos últimos dois dias", declarou o chefe de governo em sua primeira intervenção desde o início das manifestações.

Os protestos começaram no sábado no sul do país após a morte de oito mulheres grávidas que deram entrada em um hospital público para realizarem cesáreas.

Akhannouch expressou a vontade do governo de "responder às reivindicações sociais" dos jovens e mostrou "sua disposição para dialogar".

Nas manifestações, o GenZ 212 entoa lemas como "Não queremos a Copa do Mundo, a saúde é prioritária" ou "O povo quer saúde e educação".

O reino, que sediará a Copa do Mundo de 2030 junto com Portugal e Espanha, iniciou grandes projetos de infraestrutura como a construção de novos estádios, a ampliação de linhas de trens de alta velocidade e a modernização de vários aeroportos.

