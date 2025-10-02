Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel

Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel

Autor Eliane Gonçalves - Repórter da Radioagência Nacional
Autor
Eliane Gonçalves - Repórter da Radioagência Nacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

"A cada hora que passa sem notícias, cresce o desespero da família, dos amigos e de todos que acompanham essa tragédia." O pedido de socorro que começou a circular nos aplicativos de mensagem na madrugada desta quinta-feira (2) é assinado por Luiz Rodolfo Viveiros de Castro. O enteado dele, Miguel Viveiros de Castro, faz parte da delegação brasileira que integra a Global Sumud Flotilha, a frota de embarcações que tentava furar o bloqueio de Israel a Gaza. 

Vários navios foram interceptados por Israel na noite de quarta-feira (1º). Mas não houve confirmação se o barco de Miguel, o Catalina, está sob poder das forças israelense. Em nota, os organizadores da Global Flotilha confirmam que perderam o contato com Miguel. 

"Presume-se que a embarcação tenha sido interceptada, diante do bloqueio de comunicações provocado pelas forças sionistas", informa a nota.

Os organizadores da flotilha também tentam contato com João Aguiar, que estava no veleiro Mikeno. O barco vinha sendo monitorado, mas desde as 14h35 (horário de Brasília), eles perderam o contato e o acesso às imagens das câmeras da embarcação.

"Embora o rastreador indique que o barco tenha alcançado as águas territoriais de Gaza, não houve mais sinais de navegação e, até o momento, não sabemos seu paradeiro", informam os organizadores. 

Em nota, a Global Sumud Flotilha, exige que Israel confirme o paradeiro dos brasileiros. 

"Exigimos que sejam confirmados, de forma nominal, os cidadãos brasileiros sequestrados pelas forças israelenses, e que seja imediatamente informado o paradeiro de João Aguiar, a bordo do barco Mikeno, e de Miguel de Castro, a bordo do Catalina", diz a nota da Global. 

Segundo os organizadores da flotilha, até o final da manhã desta quinta-feira, foram confirmadas as capturas de 12 membros da delegação brasileira. Entre eles, Mohamad El Kadri, de 62 anos de idade. 

"Se tivéssemos 10 iguais a ti, estaríamos num mundo mais justo, mais igualitário e mais legal de se viver", diz a frase que faz parte da homenagem que Jihad El Kadri postou nas redes sociais horas depois de saber que o pai tinha sido capturado. 

Brasília (DF), 02/10/2025 - Imagem de Jihad El Kadri, filho de um dos capturados por Israel na Flotilla, Mohamad El Kadri. Foto: Jihad El Kadri/Instagram

Imagem de Jihad El Kadri, filho de um dos capturados por Israel na Flotilla, Mohamad El Kadri - Foto: Jihad El Kadri/Instagram

Mesmo sabendo do paradeiro do pai, Jihad também vive a apreensão e explicou que fez a postagem para chamar a atenção das autoridades.

"Foi a forma de pôr para fora tudo o que eu estava sentido: o desespero. Para conseguir chegar até as autoridades, porque quero que meu pai volte com saúde. E para expor toda minha revolta, continuar essa luta pacífica que a gente tem há muitos anos". 

A última informação que Jihad tem do pai se resume ao vídeo gravado antes da partida da flotilha. O vídeo faz parte do protocolo de segurança e só é divulgado quando os ativistas são presos. 

"Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eu fui sequestrado pelas forças sionistas de ocupação, em águas internacionais, o que é proibido", diz Mohamad no vídeo. 

A apreensão não é exclusiva dos familiares. "Temos notícias de que já teria começado algum interrogatório. Mas nem isso está confirmado", disse a vereadora pelo PT de Campinas Guida Calixto. Ela é colega de Mariana Conti, também vereadora em Campinas, pelo PSOL, que integra a flotilha. 

"Como hoje é feriado em Israel, talvez isso gere alguma dificuldade", justifica Guida sobre a falta de informações. 

A Embaixada do Brasil em Israel informou que, devido ao feriado de Yom Kippur, o atendimento consular só seria retomado na sexta-feira (3). 

"Nossa preocupação é que o governo brasileiro interceda. Esperamos que eles sejam libertados o mais rápido possível", manifestou Guida. 

Os 12 integrantes da delegação brasileira que tiveram a prisão confirmada são:

  • Thiago Ávila, a bordo do barco Alma; 
  • Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, vereadora Mariana Conti e Nicolas Calabrese (argentino com residência no Brasil), a bordo do barco Sirius;
  • Ariadne Telles e Mansur Peixoto, a bordo do barco Adara; 
  • Gabriele Tolotti (presidente PSOL-RS) e Mohamad El Kadri, a bordo do barco The Spectre; 
  • Lucas Gusmão, a bordo do barco Yulara e
  • Luizianne Lins, deputada federal, a bordo do barco Grand Blue. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar