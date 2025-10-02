Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aviões colidem no aeroporto LaGuardia de Nova York

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Dois aviões operados por uma subsidiária da Delta colidiram na quarta-feira (1) na pista do aeroporto LaGuardia de Nova York, informaram as autoridades e a companhia aérea.

O incidente, que envolveu dois aviões da Endeavor Air, ocorreu às 21h58 locais (22h58 de Brasília) quando um estava pousando e o outro se preparava para decolar, segundo um comunicado da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. 

Uma pessoa foi levada ao hospital após sofrer "lesões que não ameaçam sua vida", acrescenta a nota. A Delta informou sobre um ferimento leve em um comissário de bordo.

A autoridade portuária indicou que as operações em LaGuardia, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, não foram interrompidas.

A Delta, empresa matriz da Endeavor Air, afirmou que "trabalhará com todas as autoridades para revisar" as medidas de segurança após o acidente, que descreveu como "uma colisão de baixa velocidade enquanto circulavam pela pista".

Citando informações preliminares, a Delta informou que a asa do avião que estava circulando antes da decolagem para Roanoke, Virginia, fez "contato com a fuselagem da aeronave que estava pousando".

Os dois aviões transportavam um total de 93 passageiros e membros da tripulação, acrescentou a Delta.

eua

