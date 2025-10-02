Aviões colidem no aeroporto LaGuardia de Nova York

O incidente, que envolveu dois aviões da Endeavor Air, ocorreu às 21h58 locais (22h58 de Brasília) quando um estava pousando e o outro se preparava para decolar, segundo um comunicado da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey.

Dois aviões operados por uma subsidiária da Delta colidiram na quarta-feira (1) na pista do aeroporto LaGuardia de Nova York, informaram as autoridades e a companhia aérea.

Uma pessoa foi levada ao hospital após sofrer "lesões que não ameaçam sua vida", acrescenta a nota. A Delta informou sobre um ferimento leve em um comissário de bordo.

A autoridade portuária indicou que as operações em LaGuardia, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, não foram interrompidas.

A Delta, empresa matriz da Endeavor Air, afirmou que "trabalhará com todas as autoridades para revisar" as medidas de segurança após o acidente, que descreveu como "uma colisão de baixa velocidade enquanto circulavam pela pista".

Citando informações preliminares, a Delta informou que a asa do avião que estava circulando antes da decolagem para Roanoke, Virginia, fez "contato com a fuselagem da aeronave que estava pousando".