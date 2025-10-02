Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argélia convoca filho de Zidane para jogos da Eliminatórias africanas

Autor AFP
Tipo Notícia

O goleiro franco-argelino Luca Zidane, filho do ídolo francês Zinedine Zidane, foi convocado pela seleção da Argélia para os dois últimos jogos das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação do país nesta quinta-feira (2).

Em meados de setembro, Luca Zidane mudou sua nacionalidade esportiva e optou por representar a seleção argelina, depois de ter defendido a França na base.

Revelado pelo Real Madrid, o goleiro de 27 anos defende atualmente o Granada, da segunda divisão espanhola.

Por nunca ter jogado pelos 'Bleus' na seleção principal, ele pode atuar pela Argélia, país de seus avós paternos.

Os argelinos lideram o Grupo G das Eliminatórias africanas, com 19 pontos.

A equipe precisa de uma vitória sobre a Somália ou um empate contra Uganda para garantir vaga no Mundial do ano que vem.

