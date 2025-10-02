Ainda sonhando com título, Verstappen busca 3ª vitória seguida em Singapura

Depois de duas vitórias consecutivas, em Monza e Baku, o holandês Max Verstappen quer continuar sua ascensão no Mundial de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Singapura, que será disputado neste final de semana. O objetivo do tetracampeão holandês é claro: chegar ao final da temporada vivo na briga pelo título, algo impensável há algumas semanas.

Apesar desse ressurgimento, Verstappen continua longe da ponta da classificação. Com 255 pontos, o piloto da Red Bull é o terceiro colocado, atrás do australiano Oscar Piastri (324 pontos) e do britânico Lando Norris (299), ambos da McLaren. Mas o domínio do holandês nas últimas duas etapas levantou o suspense no padoque: Verstappen ainda está a tempo de superar a desvantagem e almejar o que seria seu quinto título mundial consecutivo? "Basicamente, preciso que tudo seja perfeito para mim e que a sorte me acompanhe um pouco", reconheceu o piloto sobre suas chances. Com base em seu histórico, seu potencial é inquestionável. Além de seus quatro títulos mundiais, 'Mad Max' tem 67 vitórias na carreira, o que mostra sua solidez quando o carro da Red Bull rende bem, o que parece ser o caso atualmente.

No entanto, seu retrospecto no GP de Singapura não é animador: em oito participações, nunca venceu e só subiu ao pódio três vezes (2º em 2018, 3º em 2019 e 2º em 2024). - "Calor insuportável" - O circuito de rua de Marina Bay oferece condições únicas, tanto no traçado como na combinação de calor e umidade, ao longo de 62 voltas que exigem quase duas horas de corrida e nas quais os pilotos são submetidos a um altíssimo grau de exigência física.

Mas apesar dos últimos resultados ruins em Singapura, o clima na Red Bull é de otimismo. "A esperança renasceu. Baku mostrou que a vitória em Monza não foi por acaso", comemorou o assessor da equipe austríaca, Helmut Marko. A sessão de classificação que vai determinar o grid de largada será especialmente importante neste fim de semana, mas nesse ponto Verstappen também correspondeu nas duas etapas anteriores, já que conseguiu a pole position tanto na Itália como no Azerbaijão.

Em 2023, Singapura foi a única corrida da temporada que a Red Bull não venceu e a única em que Verstappen não foi ao pódio. "O calor é sempre insuportável aqui, nosso carro parece não gostar muito", declarou Marko em entrevista à TV austríaca. O acidente de Piastri e o discreto sétimo lugar de Norris no GP do Azerbaijão obrigam a McLaren a somar 13 pontos em Singapura para garantir o título de construtores pelo segundo ano consecutivo.