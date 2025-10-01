Mais de 80 meios de comunicação pedem indenização milionária à Meta na Espanha

Um tribunal de Madri iniciou nesta quarta-feira (1º) um julgamento no qual 83 veículos de comunicação espanhóis exigem da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, uma indenização de 551 milhões de euros (3,43 bilhões de reais) por concorrência desleal na venda de publicidade digital. El País, El Mundo, ABC e La Vanguardia, entre outros, são representados pela Asociación de Medios de Información (AMI), a principal do setor no país.

"Este não é um processo que afeta apenas os meios da AMI, afeta os meios de comunicação de todo o mundo", defendeu perante os jornalistas Irene Lanzaco, diretora-geral da associação, antes de entrar no tribunal que julga o caso até quinta-feira. "O que está em jogo é a sobrevivência dos meios de informação, que está ameaçada pelo comportamento predatório de uma plataforma como a Meta que age sem respeito ao nosso marco legislativo", acrescentou. A AMI acusa a Meta de ter descumprido, entre maio de 2018 e julho de 2023, a regulamentação europeia de proteção de dados, ao usar informações dos internautas sem o seu consentimento, com o objetivo de elaborar perfis publicitários individualizados. "O que a Meta fez foi uma elaboração massiva de perfis de comportamento de todos os internautas e, a partir dessa elaboração massiva, sem ter informado nem obtido o consentimento dos cidadãos, teria vendido publicidade segmentada e gerado um lucro enorme", explicou Lanzaco.

Para a Meta, trata-se de uma "ação infundada" que "ignora intencionalmente a evolução da indústria publicitária nos últimos anos", conforme uma breve nota enviada à AFP. "A Meta cumpre com todas as leis aplicáveis e forneceu opções claras, informações transparentes e deu aos usuários uma ampla gama de ferramentas para controlar sua experiência em nossos serviços", acrescentou. Nesta quarta-feira devem ser ouvidas as testemunhas, e na quinta-feira serão apresentados os relatórios periciais e as conclusões das partes.