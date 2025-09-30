Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final da meia-noite para um acordo. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo americano, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento.

"Eles vão paralisar o governo, não nós. Não queremos paralisar porque estamos vivendo o melhor período de todos os tempos", gabou-se.

Se o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, até a meia-noite desta terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um "shutdown", que paralisará a maioria dos serviços federais.

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão temporariamente sem receber seus salários e muitos benefícios sociais serão interrompidos.

"Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles (...), como demitir muitas pessoas ou cortar coisas que eles gostam", disse Trump, referindo-se aos democratas.