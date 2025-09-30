Trump defende uso das Forças Armadas em cidades americanas durante reunião com generais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que as Forças Armadas dos Estados Unidos usem as cidades americanas como "campos de treinamento". O republicano participou de uma reunião ao lado do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, com mais de 800 dos principais oficiais dos EUA, em uma base militar na Virgínia. A reunião atraiu os comandantes militares dos EUA de diversos lugares do mundo. Trump fez um discurso prolixo, com críticas ao ex-presidente Joe Biden e uma série de questionamentos relacionados a gênero e cultura.

"Estou entusiasmado por estar aqui esta manhã para me dirigir à liderança sênior do que é novamente conhecido em todo o mundo como o Departamento de Guerra", disse Trump, mencionando o novo nome do departamento, apesar de o Congresso ainda não ter aprovado a mudança. O republicano destacou que sugeriu a Hegseth o uso de cidades americanas como campos de treinamento para a Guarda Nacional. "Eu disse que deveríamos usar algumas dessas cidades perigosas para treinar os soldados". O presidente americano antecipou que irá enviar a Guarda Nacional para Chicago e pode enviar soldados para outras cidades que estão sob comando democrata para "para manter a ordem doméstica e a paz." Embora Trump tenha frequentemente atacado cidades e Estados democratas, foi a primeira vez que ele se dirigiu diretamente a líderes militares e disse a eles que as Forças Armadas seriam "uma parte importante" da "guerra interna" em cidades como São Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles.

"Nós trouxemos de volta o princípio fundamental de que defender a pátria é a prioridade mais importante e primeira do militar. É isso," disse Trump. O republicano questionou a necessidade de manter bases americanas fora dos EUA. "Só nas últimas décadas que os políticos de alguma forma passaram a acreditar que nosso trabalho é policiar os confins do Quênia e da Somália, enquanto os EUA estão sob uma invasão interna". Trump disse que é mais difícil enfrentar a "invasão interna" porque os "inimigos" dos EUA não estão usando um uniforme específico. "Essas pessoas não têm uniformes, mas estamos sob invasão de dentro, e estamos parando isso rapidamente."