Trump anuncia acordo com Pfizer para reduzir preços de medicamentos vendidos nos EUA

Em anúncio no Salão Oval, Trump afirmou que, com a medida, os EUA pagarão os preços mais baixos de medicamentos produzidos pela Pfizer, destacando que o país estará "pagando o preço de nações mais favorecidas".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 30, um acordo com a Pfizer que prevê cortes expressivos nos preços de diversos medicamentos vendidos no país. Segundo ele, a farmacêutica "concordou em fornecer vários medicamentos com descontos nos EUA", que poderão variar "de 50% a 100% ou até mais, em alguns casos sic".

Ele acrescentou que o entendimento não se limita a essa farmacêutica. "Faremos acordos para descontos em medicamentos com outras companhias", disse, ao ressaltar que o impacto fiscal será significativo. "O acordo com a Pfizer reduzirá nossos custos com o Medicaid", declarou.

De acordo com o republicano, os medicamentos com desconto ficarão disponíveis em uma novo site de compras do governo. Além da redução de preços, Trump anunciou que a farmacêutica se comprometeu a investir US$ 70 bilhões nos EUA.

Trump também aproveitou o anúncio para enviar um recado ao exterior. "Estamos investigando as práticas comerciais farmacêuticas de outros países", declarou, sinalizando que Washington pode adotar medidas adicionais, como novas tarifas, para compensar perdas aos EUA.