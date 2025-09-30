Quatro militares presos em protestos indígenas no Equador são liberados

Quatro dos 17 militares equatorianos que foram presos no domingo em meio a protestos de indígenas contra o aumento do diesel foram liberados, informou o Exército nesta terça-feira (30). Há uma semana, os indígenas marcham e bloqueiam estradas contra um decreto do presidente Daniel Noboa que eliminou o subsídio ao diesel, cujo preço por galão (3,8 litros) subiu 56%.

O principal foco dos protestos está na província andina de Imbabura (norte), onde no domingo confrontos violentos entre manifestantes e forças públicas deixaram um indígena morto, além de 12 soldados feridos e outros 17 retidos, segundo as autoridades. "Pessoal militar foi liberado", indicou a instituição em um grupo de WhatsApp com jornalistas, no qual disse que os quatro soldados foram libertados na segunda-feira, mas sem fornecer mais detalhes. O Exército informou que "com os organismos competentes, estão sendo realizados os procedimentos legais, exames médicos (nos agentes) e revisão do material bélico" entregue junto aos quatro "liberados". Acrescentou que "depois destes procedimentos, os 4 militares serão entregues ao Exército".