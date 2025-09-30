Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Promotoria de Nova York pede mais de 11 anos de prisão para P.Diddy

Autor AFP
Um promotor de Nova York pediu nesta terça-feira (30) uma pena superior a 11 anos de prisão para o astro do hip-hop P. Diddy, absolvido em julho das acusações mais graves de violência sexual apresentadas contra ele.

Sean Combs, seu nome real, está atualmente detido e conhecerá sua sentença na sexta-feira diante do tribunal de Nova York que o julgou.

Aos 55 anos, Combs foi acusado de obrigar duas ex-namoradas a manter relações sexuais não desejadas com outros homens, contando para isso com a ajuda de funcionários próximos que o encobriam e protegiam.

No início de julho, foi absolvido das acusações de associação ilícita e tráfico sexual, as mais graves, puníveis com prisão perpétua. No entanto, foi considerado culpado de dois crimes de tráfico de pessoas para fins de prostituição.

O promotor federal Jay Clayton justificou a pena solicitada afirmando que "seus crimes são graves e, em vários casos semelhantes, resultaram em condenações superiores a dez anos".

"Também é necessária uma pena substancial de prisão neste caso porque o réu não demonstra arrependimento", escreveu Clayton.

Segundo o promotor, Combs "tenta apresentar décadas de abusos como simples consequência de relações mutuamente tóxicas. Mas nada é 'mútuo' em uma relação na qual uma das partes detém todo o poder".

A defesa do rapper e empresário pediu na semana passada que a pena não ultrapasse 14 meses de reclusão, o que permitiria sua libertação antes do fim do ano, levando em conta o período já cumprido em prisão preventiva.

