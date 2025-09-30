Petróleo segue baixando diante de perspectiva de aumento da oferta

Os preços do petróleo continuaram caindo nesta terça-feira (30), com os operadores receosos de que a oferta aumente consideravelmente nos próximos meses devido ao aumento das exportações do Oriente Médio. Em dois dias, os índices de referência do mercado apagaram quase todos os ganhos registrados na semana passada.

Nesta terça-feira, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro, cujo último dia de negociação é hoje, perdeu 1,40%, situando-se em 67,02 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,70%, a 62,37 dólares. Os oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados que compõem a Opep+, que desde abril aumentaram várias vezes suas cotas de produção, podem decidir no domingo "adicionar 137 mil barris diários", explicou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown. O novo aumento ocorreria em novembro.