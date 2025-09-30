Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, governador de Louisiana solicita envio da Guarda Nacional para Nova Orleans

Agência Estado
Autor
Agência Estado
O governador do Estado americano da Louisiana, o republicano Jeff Landry, pediu o envio da Guarda Nacional para Nova Orleans e outras cidades, afirmando que a região precisa de ajuda para combater o crime. A solicitação ocorre semanas após o presidente americano, Donald Trump, sugerir o envio de tropas para Nova Orleans.

Landry, que é aliado de Trump, elogiou a decisão do republicano de enviar tropas para Washington e Memphis e afirmou que seu pedido "se baseia no sucesso comprovado" dos envios para outras cidades. O governador solicitou até mil tropas até o ano fiscal de 2026 em seu Estado, em uma carta enviada ao secretário de Guerra do país, Pete Hegseth. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast,sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

