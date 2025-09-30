Nos EUA, governador de Louisiana solicita envio da Guarda Nacional para Nova Orleans
O governador do Estado americano da Louisiana, o republicano Jeff Landry, pediu o envio da Guarda Nacional para Nova Orleans e outras cidades, afirmando que a região precisa de ajuda para combater o crime. A solicitação ocorre semanas após o presidente americano, Donald Trump, sugerir o envio de tropas para Nova Orleans.
Landry, que é aliado de Trump, elogiou a decisão do republicano de enviar tropas para Washington e Memphis e afirmou que seu pedido "se baseia no sucesso comprovado" dos envios para outras cidades. O governador solicitou até mil tropas até o ano fiscal de 2026 em seu Estado, em uma carta enviada ao secretário de Guerra do país, Pete Hegseth. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast,sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente