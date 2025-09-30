Mulher encontrada vivendo em caverna na Índia com as duas filhas retorna para a Rússia

Uma mulher russa que virou notícia no mundo todo após ser encontrada vivendo em uma caverna na Índia com suas duas filhas pequenas voltou para o seu país. A informação foi confirmada à rede britânica BBC por uma autoridade. No dia 9 de julho, policiais em uma patrulha de rotina encontraram a mulher, Nina Kutina, de 40 anos, e suas filhas, de cinco e seis anos, vivendo em uma caverna no meio de uma floresta na costa do sul do estado de Karnataka, no sul da Índia.

A polícia constatou na época que o visto da mãe havia expirado havia oito anos e que as três não tinham passaporte. Nina foi então enviada centro de detenção próximo, específico para estrangeiros em situação irregular na Índia, junto com as duas filhas. Segundo a BBC, na semana passada, o tribunal superior de Karnataka solicitou ao governo federal a emissão de documentos para que Nina e suas filhas retornassem para casa. A BBC confirmou com um funcionário do Escritório Regional de Registro de Estrangeiros (FRRO) que elas partiram para a Rússia em 28 de setembro. Um terceiro filho de Nina, fruto de outro relacionamento e que foi encontrado mais tarde morando no Estado de Goa, também foi com elas. A rede britânica afirma que o tribunal estava analisando uma petição apresentada por Dror Shlomo Goldstein, um empresário israelense residente em Goa, que afirmou ser o pai das duas menores. Ele havia solicitado ao tribunal que impedisse o retorno das crianças à Rússia e pedido a custódia delas. Goldstein ainda pode recorrer, mas não está claro se uma decisão favorável poderia obrigar o retorno das crianças à Índia. Ele ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Goldstein havia alegado anteriormente a um canal de TV que Nina havia deixado Goa sem informá-lo e que havia registrado uma queixa policial. Ele também afirmou que "estava cuidando do bem-estar delas (da mulher e das duas menores) há muito tempo". O tribunal, porém, afirmou que, apesar das declarações, a mãe e as crianças foram "inexplicavelmente" encontradas "em uma caverna isolada", e que Goldstein não conseguiu explicar por que elas estavam vivendo lá. Quando foram encontradas na caverna, Nina e as duas menores tinham poucos pertences: colchonetes de plástico, roupas, pacotes de macarrão instantâneo e alguns outros itens de mercearia. A caverna tinha vazamentos. A polícia afirmou que teve dificuldades em convencer a mulher de que era perigoso permanecer no local, isolado, com riscos de deslizamentos de terra e com cobras e animais selvagens. Nina defendeu seu estilo de vida, dizendo que ela e as filhas estavam felizes na caverna. Em uma entrevista à agência de notícias indiana ANI, ela afirmou ter experiência em viver na natureza.