Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Goleada do Bayern de Munique no Chipre: o time bávaro atropelou o Pafos por 5 a 1 nesta terça-feira (30), em Limassol, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, tendo mais uma vez como protagonista o atacante inglês Harry Kane, autor de dois gols. Kane abriu o placar aos 15 minutos com um chute cruzado após receber de Michael Olise. Pouco depois (20'), o português Raphael Guerreiro ampliou aproveitando assistência de Nicolas Jackson, que marcou o terceiro dos alemães, em mais um passe de Olise (31').

O astro inglês marcou mais um para o Bayern logo em seguida (33') em grande jogada individual, e o Pafos diminuiu antes do intervalo com um belo chute de fora da área de Mislav Orsic (45'). No segundo tempo, o Gigante da Baviera tirou o pé do acelerador, mas conseguiu aumentar a goleada. Olise foi premiado por sua grande atuação e aproveitou o rebote do goleiro Neophytos Michael após um chute de Jackson para balançar a rede (68'). O início de temporada do Bayern de Munique está sendo avassalador, com 100% de aproveitamento.