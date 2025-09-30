Inter de Milão vence Slavia Praga (3-0) em casa pela Champions

Com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão venceu com tranquilidade o Slavia Praga por 3 a 0 em casa, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Após derrotar o Ajax por 2 a 0 na Holanda na primeira rodada, o clube lombardo, atual vice-campeão da Champions, agora soma seis pontos e está no entre os líderes da tabela, ao lado de Real Madrid e Bayern de Munique.

Lautaro foi o responsável por quebrar a resistência dos tchecos após meia hora de jogo: o campeão mundial argentino aproveitou uma falha grotesca do goleiro Jindrich Stanek, roubou a bola e fez 1 a 0 (30'). O holandês Denzel Dumfries, com assistência de Marcus Thuram, ampliou a vantagem logo em seguida (34'). Na segunda etapa, Lautaro Martínez marcou seu segundo gol da noite (65'), ao finalizar sem esforço um passe perfeito do zagueiro Alessandro Bastoni. O único ponto negativo dessa noite quase perfeita foi que Thuram deixou o campo após o terceiro gol, segurando a coxa esquerda.