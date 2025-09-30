Governo israelense confirma polêmico David Zini como chefe do Shin Bet

O governo de Israel confirmou nesta terça-feira (30) a nomeação de David Zini como chefe da agência de inteligência interna Shin Bet, uma figura que provoca rejeição entre os familiares dos reféns de Gaza. "O governo aprovou por unanimidade a nomeação de David Zini como chefe do Shin Bet por um período de cinco anos", informou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

O general da reserva pertence ao movimento sionista religioso de extrema direita e se opôs às negociações para a libertação de reféns em mãos do Hamas. Ele também descreveu o conflito de Israel com o movimento islamista palestino como "uma guerra eterna". Esses comentários provocaram a indignação dos familiares dos cativos na Faixa de Gaza. Zini, que assumirá o cargo em 5 de outubro, também é alvo de escrutínio pelo que seus críticos chamam de sua visão "messiânica", uma etiqueta que ele próprio aceitou em um discurso em junho. O termo está relacionado ao movimento de colonos que considera que a Cisjordânia ocupada e Gaza pertencem a Israel.