Chefe do Pentágono diz que Forças Armadas dos EUA devem acabar com 'décadas de decadência'

AFP Autor
O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira (30) que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam ser reformadas para acabar com "décadas de decadência", ao falar diante de centenas de generais e almirantes em Quantico, Virgínia. 

Em uma reunião incomum com comandantes de alto escalão convocados de bases ao redor do mundo inteiro, Hegseth declarou o fim do "lixo ideológico", citando como exemplos preocupações com mudança climática, bullying, líderes "tóxicos" e promoções baseadas em raça ou gênero.

"Os militares foram forçados por políticos tolos e imprudentes a se concentrarem nas coisas erradas", afirmou. "Nos tornamos o 'departamento woke'. Não mais".

