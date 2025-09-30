Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anúncio do show de Bad Bunny no Super Bowl enfurece trumpistas

Anúncio do show de Bad Bunny no Super Bowl enfurece trumpistas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apoiadores do presidente americano Donald Trump, entre eles um assessor da Casa Branca, manifestaram indignação nesta terça-feira (30) com a escolha do porto-riquenho Bad Bunny como atração principal do show do intervalo do Super Bowl do próximo ano.

O superastro latino, vencedor de três prêmios Grammy, já havia provocado a ira de setores conservadores ao anunciar que evitaria ir aos Estados Unidos em sua próxima turnê mundial devido a temores de batidas de agentes de imigração em seus shows.

Mas o movimento trumpista "Make America Great Again" (MAGA, "Vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre) se irritou ainda mais com a escolha, divulgada no domingo, de um artista que canta principalmente em espanhol como atração principal do evento de destaque do futebol americano em fevereiro.

"Será que a NFL é incapaz de perceber o que está acontecendo?", publicou Sebastian Gorka, assessor do presidente, na rede X na noite de segunda-feira após o anúncio.

O comentário de Gorka está acompanhado de uma publicação de um podcaster conservador que qualifica Bad Bunny como "rapaz com um catálogo de letras vulgares em espanhol e inglês", incluindo uma dirigida a Donald Trump.

Sage Steele, ex-apresentadora da ESPN, que ocupou uma das cadeiras destinadas às novas mídias durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca no início deste ano, chamou Bad Bunny de "DEMONÍACO" e acrescentou: "NFL... simplesmente não entendo."

O cantor se engaja na defesa dos direitos LGBTQIA+ e contra a transfobia. Além disso, é um dos artistas mais ouvidos do mundo e apoiou a democrata Kamala Harris contra Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024.

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump tomou diversas decisões direcionadas contra pessoas transgênero e imigrantes em situação irregular.

"Por meu povo, minha cultura e nossa história", disse o próprio artista em comunicado emitido pela NFL após sua escolha para o show do intervalo do Super Bowl.

Porto Rico, onde Bad Bunny nasceu, é um território americano no Caribe. Em junho, o artista publicou um vídeo nas redes sociais mostrando uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em sua ilha natal.

Os shows do intervalo do Super Bowl tradicionalmente reúnem os maiores nomes da indústria musical, e já incluíram artistas do calibre de Michael Jackson, Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Prince e Paul McCartney.

Bad Bunny, de 31 anos, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, se apresentará no show do intervalo em 8 de fevereiro em Santa Clara, Califórnia.

Neste ano, o astro do hip-hop Kendrick Lamar apresentou o show, cuja performance, com sutis mensagens políticas sobre o lugar da população negra e a cultura do rap, foi criticada pelo movimento MAGA.

dk-aue/jgc/cr/db/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar