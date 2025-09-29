Sheinbaum cumpre um ano no poder do México com alta popularidade

"Presidente! Presidente!", grita a multidão ao receber Claudia Sheinbaum, que após um ano de poder goza de altíssima popularidade no México, apesar dos inúmeros desafios pendentes, que vão desde a complexa relação com Donald Trump até a brutal violência do tráfico de drogas. Milhares se aglomeram para abraçar, beijar e tirar fotos com essa doutora em engenharia energética de 63 anos e ex-membro do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, que, em cada final de semana de setembro, encheu campos de futebol em todo o país em uma maratona para "prestar contas ao povo".

Quase um ano após sua posse, em 1º de outubro de 2024, Sheinbaum possui 79% de aprovação, segundo uma pesquisa da Enkoll no final de agosto. Em frente ao Palácio Nacional na Cidade do México, Pedro Partida, um aposentado de 69 anos, elogia o trabalho da primeira chefe de Estado mexicana, especialmente por "devolver a autoestima" às mulheres "em uma sociedade onde o machismo ainda predomina". "Aquela frase de 'quietinha você fica mais bonita', no México nunca mais!", afirma a presidente com sua voz calma, mas firme, em um vídeo nas redes sociais com certo toque de arte pop. "As meninas se aproximam de mim e dizem 'Eu quero ser como você quando crescer, não quero mais ser princesa, quero ser presidente'", explica em outro vídeo. - Olfato político -

Esta licenciada em física, filha de um químico e uma bióloga renomados, "tem uma forma de proceder científica, baseada em dados e fatos, e pede que seus colaboradores apresentem resultados em prazos concretos", disse uma diplomata europeia à AFP. Sua política é marcada por uma disciplina que, segundo ela mesma, aprendeu quando era criança graças ao balé clássico que praticou durante 14 anos. E também por uma cautela que lhe permitiu lidar habilmente com o imprevisível Trump, despertando a admiração do mundo, mas que lhe traz críticas internas pela sua tibieza no cenário internacional.

"Lhe custou muito trabalho dizer a palavra genocídio" em relação a Gaza, critica Partida. Segundo o analista Carlos Bravo, isso se deve a um "olfato político" que a levou a não se posicionar sobre o conflito israelense-palestino antes do tempo para "evitar problemas". Também não compareceu à Assembleia Geral da ONU e "até agora não está previsto que participe" do G20 de novembro na África do Sul, destaca um de seus colaboradores à AFP.

"A política interna é claramente o único campo que importa para ela", afirma o analista político sobre esta mulher de olhar penetrante que não hesita em andar pelas ruas, de pé no estribo de seu carro oficial, sempre se dirigindo aos mexicanos com um sorriso caloroso. Em seu caminho, no entanto, há grandes pedras a superar, incluindo a violência do tráfico de drogas e a corrupção. - Pressão de Trump -