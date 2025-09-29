Semana de Moda de Paris inicia edição 'histórica'

A Semana de Moda de Paris começou, nesta segunda-feira (29), com as coleções femininas de marcas mais jovens, antes dos desfiles mais esperados, como Dior, Chanel e Loewe, que, com novos diretores criativos, prometem uma edição "histórica". Após Nova York, Londres e Milão, mais de cem grifes apresentarão até 7 de outubro suas coleções primavera-verão 2026.

Esta edição será decisiva após mudanças sem precedentes em algumas das casas mais prestigiadas, com uma diversidade de novos estilistas, em uma tentativa de impulsionar o setor de luxo em dificuldades econômicas e comerciais. "Podemos falar de uma 'fashion week' histórica", afirma à AFP Claire Thomson-Jonville, diretora editorial da Vogue França. "Estamos começando um novo capítulo, não tanto sobre o que é a 'fashion week', mas sim sobre o que será a moda nos próximos dez anos", comenta Pierre Groppo, editor-chefe de moda e lifestyle da Vanity Fair França. O francês Victor Weinsanto e a belga Julie Kegels abriram os trabalhos, em um dia onde também estavam previstos os desfiles da sueca Ellen Hodakova Larsson e da marca nova-iorquina Vaquera, entre outros.

Kegels, em sua estreia no programa oficial, apresentou uma coleção com muitas transparências misturadas com tecidos acetinados e detalhes brilhantes, em uma paleta de tons pastel. As blusas apareceram abertas, amarradas na cintura ou com ombros estilizados, como se estivessem pinçados. As meias da estilista belga, presas nos dedos e com calcanhar à mostra, acompanharam muitos dos looks. As modelos desfilaram em uma estação de metrô na superfície de Paris, com a presença da cantora espanhola Rosalía.

- Grande desafio - À noite, Saint Laurent apresentará sua coleção no Trocadero, ao lado da Torre Eiffel. Um desfile da L'Oréal Paris dará protagonismo às embaixadoras da marca, como as atrizes Eva Longoria, Jane Fonda e Viola Davis, em um evento gratuito e aberto ao público na praça da Prefeitura, no centro de Paris. Nos próximos dias, o momento mais esperado será estreia de Matthieu Blazy como estilista da Chanel, em 6 de outubro.

O franco-belga de 41 anos deixou o comando da Bottega Veneta para suceder Virginie Viard, braço direito de Karl Lagerfeld. Viard assumiu a marca com a morte do alemão em 2019, após mais de três décadas na casa francesa. Jonathan Anderson apresentará sua primeira coleção feminina para a Dior no dia 1º de outubro. O norte-irlandês de 41 anos foi estilista da centenária marca espanhola Loewe, por 11 anos, suficientes para rejuvenescer radicalmente a marca. A coleção da Loewe também é muito aguardada, criada pela dupla de americanos Jack McCollough e Lazaro Hernandez, nomeados como substitutos de Anderson. Os fundadores da nova-iorquina Proenza Schouler estão diante de um grande desafio, após seu antecessor transformar a marca em um sucesso de vendas e notoriedade.