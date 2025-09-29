Partido pró-europeu vence legislativas cruciais na Moldávia com 50,03% dos votos

O partido pró-europeu PAS, da presidente Maia Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldávia, um pleito marcado por acusações de interferência russa, segundo os resultados oficiais publicados nesta segunda-feira, após a apuração de 99,52% das urnas. A nação pequena - que aspira integrar a União Europeia, tem fronteira com a Ucrânia e possui uma região separatista pró-Rússia - está dividida há muitos anos entre se aproximar do bloco europeu ou manter as relações da era soviética, voltadas para Moscou.

O Partido Ação e Solidariedade (PAS), no poder desde 2021, recebeu 50,03% dos votos no domingo, superando a legenda pró-russa Bloco Patriótico, que obteve 24,26% dos votos, segundo os resultados publicados no site da Comissão Eleitoral. "Estatisticamente falando, o PAS garantiu uma frágil maioria", comentou o analista Andrei Curararu, do centro de estudos WatchDog.md. Ele advertiu que o "perigo não passou, porque é difícil formar um governo funcional". "O Kremlin financiou uma operação muito grande para desistir agora e poderia recorrer a protestos, subornar legisladores do PAS e utilizar outras táticas para impedir a formação de um governo pró-europeu estável", advertiu.

- Convocação de protesto - Um dos líderes do Bloco Patriótico, Igor Dodon, reivindicou a vitória do movimento pró-russo e convocou um protesto nesta segunda-feira na capital Chisinau, depois de acusar o PAS de manipular os resultados. A maioria das pesquisas apontava o favoritismo do PAS.

A presidente Maia Sandu, pró-europeia, considerou o processo como as "eleições mais transcendentais" da Moldávia. "O resultado decidirá se consolidamos nossa democracia e nos unimos à UE, ou se a Rússia nos arrastará novamente para uma zona cinzenta, nos transformando em um risco regional", escreveu Sandu na sexta-feira na rede social X. A UE afirmou durante a semana que a Moldávia enfrentava "uma campanha de desinformação sem precedentes" por parte da Rússia, enquanto o primeiro-ministro, Dorin Recean, advertiu sobre um "cerco" ao país.

A Rússia negou as acusações de que executou uma campanha de desinformação online e que buscava comprar votos e provocar distúrbios. O serviço moldavo de cibersegurança advertiu no domingo que detectou várias tentativas de ataques contra a infraestrutura eleitoral que foram "neutralizadas em tempo real (...) sem afetar a integridade dos serviços eleitorais". Os eleitores da Moldávia, que tem quase 2,4 milhões de habitantes, expressaram sua frustração com as dificuldades econômicas em um dos países mais pobres da Europa.