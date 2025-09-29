Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lufthansa anuncia que suprimirá 4.000 postos de trabalho até 2030

Lufthansa anuncia que suprimirá 4.000 postos de trabalho até 2030

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Lufthansa, o maior grupo de companhias aéreas da Europa, anunciou nesta segunda-feira que suprimirá 4.000 postos de trabalho até 2030, principalmente na Alemanha, como parte de um plano para aumentar sua rentabilidade, no momento em que a principal economia da Europa enfrenta uma crise. 

A redução do número de funcionários é a mais significativa desde a pandemia. A empresa alemã afirmou em um comunicado que acontecerá "em coordenação com os interlocutores sociais" e "se concentrará mais nos cargos administrativos do que nas funções operacionais". 

Os cortes já haviam sido antecipados pela imprensa e foram confirmados pela empresa.

O grupo emprega 103.000 pessoas nas companhias Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines, e à qual se integrou em 2025 a companhia italiana ITA Airways. Além disso, possui divisões de transporte de carga e manutenção. 

A empresa - que fechou 2024 com prejuízo - indicou que reduzirá seu quadro de funcionários por meio da digitalização, automação e racionalização de processos.

jpl/an/dbh-an/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar