Califórnia promulga lei de segurança de IA voltada para gigantes da tecnologia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, promulgou uma legislação inovadora que exige que as maiores empresas de inteligência artificial (IA) do mundo divulguem publicamente seus protocolos de segurança e relatem incidentes críticos. A lei conhecida como SB 53 "ajudará o estado da Califórnia a incentivar a inovação ao mesmo tempo que protege a segurança pública", declarou Newsom ao anunciar a promulgação.

A lei é uma das medidas mais significativas da Califórnia destinadas a regular o avanço rápido da indústria de inteligência artificial do Vale do Silício. Também permitirá a esse estado americano manter sua posição como um centro global de tecnologia. "Com uma tecnologia tão transformadora como a IA, temos a responsabilidade de apoiar a inovação enquanto implementamos medidas de segurança sensatas", disse em comunicado o senador estadual Scott Wiener, autor do projeto de lei. A nova lei representa o sucesso da segunda tentativa de Wiener de estabelecer regulamentações de segurança para a IA, depois que Newsom vetou a proposta anterior após uma feroz oposição da indústria de tecnologia. Também ocorre depois de uma tentativa fracassada do governo do presidente Donald Trump de impedir que os estados regulamentassem a IA. O governo argumentava que essas normas criariam um caos regulatório e desacelerariam a inovação nos Estados Unidos em uma corrida contra a China.