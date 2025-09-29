As principais reações ao plano de paz de Trump para Gaza

Vários países ao redor do mundo, começando pelos árabes e muçulmanos, receberam com satisfação o plano de paz para Gaza apresentado nesta segunda-feira (29) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estas foram as principais reações:

– Países árabes e muçulmanos Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Indonésia e Paquistão declararam, em comunicado conjunto, que aplaudem "o papel do presidente americano e seus sinceros esforços para pôr fim à guerra" entre Israel e o grupo islamista Hamas. Reafirmaram ainda "sua disposição de colaborar de forma positiva e construtiva com os Estados Unidos e as partes interessadas para concluir o acordo e garantir sua implementação". – Europa O presidente francês, Emmanuel Macron, também elogiou "o compromisso" de Trump "para pôr fim à guerra em Gaza e alcançar a libertação de todos os reféns". "Espero que Israel se comprometa firmemente com essa base. O Hamas não tem outra escolha senão libertar imediatamente todos os reféns e seguir este plano", escreveu na rede social X.

O presidente do Conselho da União Europeia, António Costa, instou todas as partes a "aproveitar este momento para dar uma oportunidade genuína à paz". "A situação em Gaza é intolerável. As hostilidades devem cessar e todos os reféns devem ser libertados de imediato", acrescentou em X. O ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, afirmou que, "finalmente, israelenses e palestinos podem esperar que esta guerra chegue em breve ao fim". "Esta oportunidade não deve ser desperdiçada. O Hamas deve aproveitá-la. Convoco todos os que têm influência sobre o Hamas a usá-la agora mesmo", disse. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, escreveu em X que seu país "recebe com satisfação a proposta de paz" e exigiu que "é preciso pôr fim a tanto sofrimento".

"É hora de que a violência cesse, que todos os reféns sejam libertados imediatamente e que a ajuda humanitária chegue à população civil. A solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança, é a única possível", acrescentou. O governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, descreveu o plano de Trump como um "projeto ambicioso para a estabilização, reconstrução e desenvolvimento da Faixa de Gaza", bem como um possível "ponto de virada", segundo um comunicado. Fora da União Europeia, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou em nota que "apoia firmemente os esforços (de Trump) para pôr fim aos combates, libertar os reféns e garantir a entrega de ajuda humanitária de emergência à população de Gaza”. "É nossa máxima prioridade e deve ser feito de imediato", acrescentou.

– Tony Blair O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que deve desempenhar um papel importante em um comitê que supervisionará a transição em Gaza, aplaudiu o plano, classificando-o como "ousado e inteligente". "Ele nos oferece a melhor oportunidade de encerrar dois anos de guerra", declarou em comunicado. – Entre os palestinos