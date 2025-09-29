África do Sul é punida por escalação irregular e se complica nas Eliminatórias

A seleção da África do Sul foi punida com uma derrota por ter escalado um jogador suspenso no jogo contra Lesoto, em março, pelas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Fifa nesta segunda-feira (29). Assim, a vitória por 2 a 0 na cidade de Polokwane, no dia 21 de março, se transforma em uma derrota por 3 a 0, o que complica os sul-africanos na briga por uma vaga no Mundial do ano que vem.

Com a perda dos três pontos, os 'Bafana Bafana' caem para a segunda posição do Grupo C das Eliminatórias, ultrapassados no saldo de gols pelo Benin. Já Lesoto se mantém em quinto (9 pontos). A África do Sul violou o Artigo 19 do Código Disciplinar da Fifa ao escalar o volante Teboho Mokoena, que tinha dois cartões amarelos acumulados contra Benin e Zimbábue. A Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA), que pode recorrer, também terá que pagar uma multa de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 67 mil na cotação atual). A punição renova as esperanças da Nigéria, que com 11 pontos fica a três de Benin e África do Sul (ambos com 14), faltando duas rodadas para a definição dos grupos das Eliminatórias africanas, que serão disputadas em outubro.