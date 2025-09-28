Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos quatro pessoas morreram neste domingo (28) depois que um homem armado abriu fogo durante uma celebração religiosa em uma igreja mórmon de Michigan, no norte dos Estados Unidos, segundo o novo balanço anunciado pela polícia.

O chefe policial de Grand Blanc, William Renye, disse em coletiva de imprensa que haviam recuperado "mais um par de corpos" durante uma busca em andamento entre os escombros da igreja incendiada. "Isso eleva o total de vítimas para quatro", acrescentou.

des/aha/db/cjc/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar