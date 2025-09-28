Afeganistão anuncia libertação de americano detido

"O Emirado Islâmico do Afeganistão libertou um cidadão americano chamado Amir Amiri", anunciou o Ministério das Relações Exteriores afegão no X.

As autoridades talibãs no Afeganistão anunciaram a libertação de um cidadão americano neste domingo (28), uma semana após a libertação de um casal britânico.

Segundo o Ministério, o indivíduo foi entregue a Adam Boehler, enviado especial do presidente americano, Donald Trump, para questões de reféns.

Boehler havia viajado a Cabul no início deste mês para negociar uma troca de prisioneiros.

Esta decisão visa demonstrar que as autoridades talibãs "não usam questões envolvendo cidadãos para fins políticos e que soluções podem ser encontradas por meios diplomáticos", afirmou o Ministério.

Não se sabe muito sobre Amir Amiri, cuja prisão foi pouco divulgada.