Presidente da Coreia do Sul pede para que Trump se torne 'pacificador' com Coreia do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um "pacificador" e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP.

Segundo o representante sul-coreano, o republicano "acolheu" o pedido e "expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte". Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.

Durante o primeiro mandato, Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram três vezes enquanto a Coreia do Norte construía um estoque de armas nucleares, o que Kim considera fundamental para a segurança do país e sua continuidade no poder no país do nordeste asiático.

