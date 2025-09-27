Presidente da Coreia do Sul pede para que Trump se torne 'pacificador' com Coreia do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um "pacificador" e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP.

Segundo o representante sul-coreano, o republicano "acolheu" o pedido e "expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte". Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.