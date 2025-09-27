Milhares marcham em Buenos Aires para pedir justiça por triplo feminicídio na Argentina
Milhares de pessoas marcharam neste sábado (27) na capital argentina para exigir justiça por um triplo feminicídio que chocou a sociedade e cujos supostos vínculos com o narcotráfico estão sendo investigados.
Familiares de Morena Verdi, de 20 anos, sua prima Brenda del Castillo, de 20, e Lara Gutiérrez, de 15, que foram torturadas e esquartejadas em um ato "de lição" de uma quadrilha criminosa, pediram justiça em uma manifestação acompanhada por movimentos feministas, partidos de esquerda e milhares de pessoas, constatou a AFP.
Os rostos das três vítimas estampados em cartazes, fotografias e camisetas acompanharam uma ruidosa marcha onde os tambores dos movimentos feministas soaram furiosamente ao grito de "Nós queremos estar vivas!".
A Justiça já deteve cinco supostos envolvidos — três homens e duas mulheres — e divulgou a fotografia do suposto líder que ordenou o assassinato das mulheres, um jovem peruano de 20 anos.
As três foram vistas pela última vez na sexta-feira, 19, quando embarcaram em um veículo supostamente enganadas com uma oferta de trabalho sexual. Foram levadas para uma casa na periferia sul de Buenos Aires onde foram torturadas, assassinadas e posteriormente enterradas. Seus corpos foram encontrados cinco dias depois, na quarta-feira, 24.
De acordo com o ministro da Justiça da província de Buenos Aires, Javier Alonso, as vítimas acreditavam que estavam indo para uma festa. A sessão de tortura e os assassinatos foram transmitidos por redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o funcionário, ao qualificar o ato como "uma lição" devido a um suposto roubo de drogas.
O último detido foi preso na noite de sexta-feira na cidade boliviana de Villazón, em um hotel a 600 metros da província argentina de Jujuy, graças à colaboração policial entre os dois países, informou o Ministério da Segurança argentino.
