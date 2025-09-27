Cineasta iraniano se diz determinado a trabalhar em seu país apesar da censura

Quatro meses após vencer a Palma de Ouro em Cannes, o diretor iraniano Jafar Panahi continua desafiando a censura em seu país, onde espera rodar um novo filme "sobre a guerra", declarou em uma entrevista à AFP em Paris. Seu filme "Foi Apenas um Acidente", que estreia nas próximas semanas em vários países, conta a história de cinco iranianos que enfrentam um homem que poderia ser seu ex-carcereiro, em uma denúncia contra a arbitrariedade e as autoridades de Teerã.

PERGUNTA: Pode nos descrever sua vida no Irã desde que venceu a Palma de Ouro? RESPOSTA: Quando cheguei ao aeroporto de Teerã após o festival, fui recebido por colegas diretores, familiares de presos políticos e pessoas comuns. O governo, por outro lado, tentou dizer que era um filme sem valor e que foi apenas graças à pressão de agências de inteligência como a CIA que o festival concedeu um prêmio. Isso é o que geralmente pensam de qualquer filme que não foi submetido à censura. P: Importunaram você?

R: Até hoje, não. P: Como explica isso, considerando que seu filme é muito crítico? R: O que querem que façam? Que me proíbam de sair (do país)? Ou que me coloquem de volta na prisão (estive preso sete meses entre 2022 e 2023 e 86 dias em 2010)? Tudo isso tem limites. Se pudessem fazer algo, já teriam feito.

Me proibiram de trabalhar e não serviu de nada. Podem proibir novamente, e o que vai acontecer? Tenho 65 anos, nunca dei atenção à censura, não vou começar agora. P: Você está trabalhando em um novo filme?

R: Sempre estou trabalhando em filmes. Infelizmente, desta vez é mais complicado. Quando não saía do Irã (me proibiram de sair do país por 15 anos), podia começar um novo filme assim que terminava o anterior. Agora tenho coisas para fazer todos os dias. Na semana passada estive na Coreia, depois fui para a Espanha, da Espanha vim para cá... Às vezes, passo 30 horas sem dormir. Isso não me permite começar um novo filme com a mente clara. Mas há algo que gostaria de fazer sem falta, faz cinco anos que quero realizar isso. O roteiro está pronto, trata sobre a guerra.